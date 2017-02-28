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В Самарской области проверят все управляющие компании

К середине марта в Самарской области будут проверены все управляющие компании (УК). Такое поручение дал губернатор Николай Меркушкин. По его словам, после перехода на новую систему расчета платы за общедомовые нужды (ОДН) многие УК выставили гражданам исходя из нормативов, а не по показаниям общедомовых счетчиков. А в Тольятти, к примеру, более 90% домов оснащены приборами учета.

"Люди в транспорте, в поликлиниках вовсю обсуждают изменения за ОДН. Они говорят: "Да неужели нельзя навести порядок? Что это за власть?" И на самом деле, что за власть?", — задал риторический вопрос всем присутствующим глава региона.

"Прежде чем принести счет, надо разобраться, а не дразнить людей, — продолжил губернатор и обратился к министру энергетики и ЖКХ региона Сергею Крайневу. - Сергей Александрович, неужели у нас абсолютно всем все равно, что несут человеку?"

Кроме всего УК области работают непрозрачно. Так, в Самаре, где работают 88 УК, только 24 заведены в единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ), через который проходят всех их платежи.

"Мы уже почти 5 лет работаем в другой системе координат и до сих пор не можем навести порядок в этой сфере! Хотя это не требует многолетней работы. Можно просто сказать: "Вот вам месяц времени, и вы начинаете все платежи проводить вот здесь, чтобы все было понятно и прозрачно. Не хотите — лишитесь лицензии".

Губернатор поручил за три месяца навести порядок в этом вопросе. Если же за этот срок он не будет решен, то от своих должностей будут освобождаться ответственные за это направление руководители.

Теги: самарская область, губернатор, одн, ук, проверки

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