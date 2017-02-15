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В Самарской области четыре компании в сговоре получили госконтракты на 2 млрд рублей

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ФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении ООО Проектно-строительной компанией «Волга»(ПСК «Волга»), ООО «Автодоринжиниринг», ООО «Строймонтажкомплект», ООО «Автодорстрой». Речь идет о госконтрактах, тендеры по которым прошли в 2014-16 гг.

Также на некоторых торгах были зафиксированы случаи совпадения IP-адресов у ООО ПСК «Волга» и других участников торгов (в частности, ООО «Автодоринжиниринг», ООО «СтройМонтажКомплект», ООО «Автодорстрой»), с которых осуществлялся вход на электронную торговую площадку. В таких случаях победу одерживала ООО ПСК «Волга» или одна из этих компаний. Остальные заявки конкурсной комиссией отклонялись.

«Всего выявлено 28 нарушений на прошедших торгах. Общая сумма начальной цены контрактов составила 2 008 883 636,3 рублей, а государственные контракты были заключены с незначительной экономией на общую сумму 2 000 623 084,72 рублей. В настоящее время ФАС проводит внеплановые проверки в этих компаниях», - сказано в сообщении ведомства.

ФАС России обнаружила, что в ряде тендеров наблюдалось минимальное снижение начальной цены со стороны одних и тех же участников торгов: ООО ПСК «Волга», ООО «СтройМонтажКомплект», ООО «Автодоринжиниринг».

Так, к примеру, прошлым летом ООО "Автодоринжиниринг" выиграло конкурс на право ремонта 12 участков автомобильных дорог в Тольятти. В финале конкурса на определение подрядчика было два претендента - ООО "Автодоринжиниринг" и ООО «ПСК «Волга». Предложение второй компании было дороже на 90 копеек - 248,750 млн рублей.

В июне "Волга"» за 138,3 млн рублей подрядилась построить в Самаре одну из 2-х тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу 2018 г. Начальная цена контракта составляла 139 млн рублей из облбюджета. Помимо ПСК «Волга», в торгах участвовали ООО "Автодоринжиниринг" и ООО "СтройМонтажКомплект"..

В августе прошлого года ПСК «Волга» выиграла тендер на строительство пожарного депо на 4 автомобиля на территории ОЭЗ «Тольятти». Компания предложила свои услуги за 85,082 млн рублей. Начальная цена составляла 85,941 млн рублей. В электронном аукционе всего принимали участие 3 компании. ООО «Автодоринжиниринг» был готов работать за максимальную цену, ООО "СтройМонтажКомплект" – за 85,512 млн рублей.

В октябре 2016 г. ООО «ПСК «Волга»» получило контракт стоимостью 12,95 млн рублей на строительство в Сызрани физкультурно-спортивного комплекса. Начальная цена строительства ФОК на ул. Победы, 66 составляла 13,08 млн рублей. Помимо ПСК «Волга» в конкурсе участвовали ООО «Автодорстрой» (13 млн рублей) и ООО «СтройМонтажКомплект» (13 млн рублей).

В том же месяце "Волга" за 102,14 млн рублей получила подряд на завершение ремонта стадиона «Нефтяник» в Куйбышевском районе Самары. Начальная цена электронного аукциона составляла 102,643 млн рублей. Помимо компании-победителя, в торгах участвовало ООО "СтройМонтажКомплект" (его цена была 102,65 млн рублей).

Тогда же ООО "Автодоринжиниринг" за 96,9 млн рублей получило право на ремонт автодорог в Сызрани. Помимо победителя, в торгах участвовало ООО «Волга» (97,4 млн рублей).

Также в октябре ООО «Автодорстрой» за 15,7 млн рублей получило контракт на ремонт ул. Ленина в Октябрьске. Помимо «Автодорстроя», в торгах участвовало ООО «Автодоринжиниринг» (его цена – 15,8 млн рублей).

Кроме того, «Волга» будет ремонтировать в этом году Южный мост в Самаре, Дом с атлантами.

«Автодоринжинирингу» достался подряд на ремонт четвертой очереди самарской набережной(единственный участок торгов).

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Теги: фас, пск волга, автодоринжиниринг, автодор

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