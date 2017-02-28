Перевозить автомобили в спецвагонах из Тольятти будут со скидкой
ОАО "Российские железные дороги" вводит скидки на перевозки легковых автомобилей в специализированных вагонах внутри РФ на расстояние от 1 тыс. до 4 тыс. км.
Скидки, в частности, будут предоставляться при перевозке автомобилей из Тольятти, а также с 6 столичных и подмосковных станций, петербургских станций Белоостров, Заневский Пост и Лигово. Кроме того, в списке - Вожжой и Ижевск (Удмуртия), Нижний Новгород-Автозавод и Доскино (Нижний Новгород), Гирей (Краснодарский край), Несветай (Ростовская обл.), Ульяновск-III.
Скидки будут действовать до 2018 г., сообщает "Интерфакс".
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