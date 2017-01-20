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На 1 января средний размер пенсий в Самарской области - 17 172,7 рублей

Средний размер назначенных пенсий по Самарской области по состоянию на 1 января составил 17 172,7 рублей "с учетом единовременной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. №385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей", сообщает Самарастат.

По данным службы статистики, соотношение среднего размера назначенных пенсий и величины прожиточного минимума пенсионера - 224 процента.

Напомним, что с 1 марта отменены выплаты выплаты ЕДВ работающим ветеранам труда и труженикам тыла, получающим пенсию более 19 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%.

В феврале правительство Самарской области утвердило новые величины прожиточного минимума за IV квартал 2016 г., для пенсионеров он составил 7667 рублей.

Теги: пенсия, выплаты

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