На 1 января средний размер пенсий в Самарской области - 17 172,7 рублей
Средний размер назначенных пенсий по Самарской области по состоянию на 1 января составил 17 172,7 рублей "с учетом единовременной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. №385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей", сообщает Самарастат.
По данным службы статистики, соотношение среднего размера назначенных пенсий и величины прожиточного минимума пенсионера - 224 процента.
Напомним, что с 1 марта отменены выплаты выплаты ЕДВ работающим ветеранам труда и труженикам тыла, получающим пенсию более 19 500 рублей.
Ранее сообщалось, что в 2017 г. среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%.
В феврале правительство Самарской области утвердило новые величины прожиточного минимума за IV квартал 2016 г., для пенсионеров он составил 7667 рублей.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
28 февраля 2017, 14:33
С завтрашнего дня начислять соцпомощь будут по-новому
Комментариев: 0
|О новом порядке социальных выплат в губернии
10 февраля 2017, 09:30
|В Тольятти принимают заявления на выплаты к Пасхе
8 февраля 2017, 17:33
|Самарцы против повышения пенсионного возраста
7 февраля 2017, 10:05
|Опекунам детей-сирот в Самарской области проиндексируют выплаты
20 января 2017, 16:21
|В Самарской области "скрытая безработица" снизилась в 4,5 раза
Сегодня, 13:00
|В Самарской области проверят все управляющие компании
Сегодня, 12:23
|«КрасАвиа» будет летать из Самары в Сочи
Сегодня, 09:20
|В Самаре подготовят 2500 контролеров-распорядителей
Вчера, 17:49
|График театральных автобусов на март
Вчера, 17:29