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"Крылья Советов" зовут болельщиков в кафе

Футбольный клуб "Крылья Советов" приглашает болельщиков на просмотр матча 18-го тура РФПЛ с "Локомотивом". Напомним, что матч пройдет на выезде в "Уфе" 5 марта. На большом экране транслировать матч будет кафе-бар "Тыква".

Трансляция начнется в 15:00.

Адрес:  ул. Мичурина, 15.

Теги: крылья советов, трансляция, локомотив

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