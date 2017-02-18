Сегодня, 16:48

"Крылья Советов" зовут болельщиков в кафе

Футбольный клуб "Крылья Советов" приглашает болельщиков на просмотр матча 18-го тура РФПЛ с "Локомотивом". Напомним, что матч пройдет на выезде в "Уфе" 5 марта. На большом экране транслировать матч будет кафе-бар "Тыква".

Трансляция начнется в 15:00.

Адрес: ул. Мичурина, 15.