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Первого замминистра имущественных отношений отстранили от должности повторно

Самарский районный суд Самары по ходатайству следствия временно отстранил от должности первого заместителя министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина. Как пишет «Интерфакс», пока чиновник будет вынужденно сидеть без работы, ФСБ, по решению суда, должно выплачивать ему ежемесячное пособие в размере 10,7 тыс. рублей.

Временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений региона Антон Бекин назначен в мае 2015 г. после увольнения экс-министра Юлии Степновой. До этого Бекин был замминистра, эту должность он получил 1 января 2015 г. Ранее он работал руководителем управления кадровой политики и государственных наград администрации губернатора Самарской области.

В мае прошлого года было возбуждено уголовное дело о неправомерном использовании госимущества в отношении врио министра имущественных отношений по Самарской области Антона Бекина.

Следствие обвиняло Бекина в том, что в 2015 г. он потребовал от подчиненных ревизоров скрыть факты неправомерного использования госимущества и бюджета ГУП "Стройконтроль". Формально подчиненный Минимуществу региона "Стройконтроль" передал другому областному министерству - Минстрою 6 автомобилей, при этом продолжая содержать их за свой счет. По данным "Интерфакса", транспорт использовался чиновниками для личных поездок.

Общий ущерб от неправомерного использования имущества и средств областного ГУП "Стройконтроль" следствие оценивало в 9 млн рублей.

По ходатайству следствия Бекин был временно отстранен судом от исполнения обязанностей министра "в целях исключения оказания давления на свидетелей по уголовному делу и фальсификации доказательств".

Однако в феврале 2017 г. чиновнику удалось оспорить это решение в президиуме Самарского областного суда - он заявил, что ставки врио министра в региональном Минимущества не существует. В итоге суд отменил постановление об его отстранении и вернул дело на пересмотр.

Теги: бекин, минимущества

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