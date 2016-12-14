«КрасАвиа» будет летать из Самары в Сочи
Авиакомпания «КрасАвиа» открыла продажу на летнее направление Сочи - Самара.
Перевозчик намерен летать по маршруту с 17 июня по 9 сентября. По субботам. Минимальный тариф в одну сторону - от 6500 рублей (без учёта сборов), пассажиров будут возить на Як-42.
Вылет из Сочи - в 01:05, время прилета в Самару - 04:25. Вылет из Самары в 06:25, прибытие в Сочи - 07:40.
Цены можно уточнить на сайте «КрасАвиа».
Напомним, что в Сочи из Самары также летают «Уральские авиалинии», «Нордавиа» и «Россия».
Теги: «КрасАвиа», сочи
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