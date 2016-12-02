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Роскосмос выдал лицензию «Тяжмашу»

Сызранское АО «Тяжмаш» переоформило лицензию «Создание (производство), модернизация, эксплуатация и ремонт космодромов, стартовых комплексов, пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космической техники, пунктов приема, хранения и обработки информации, баз хранения космической техники, полигонов посадки и взлетно-посадочных полос, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, а также их составных частей и комплектующих, а именно: создание, модернизация, техническое обслуживание составных частей стартовых комплексов». Лицензия теперь бессрочная.

В первый раз разрешение на эти виды работ «Тяжмаш» получил от Роскосмоса в декабре 2009 г.

В декабре 2012 г. «Тяжмаш» и ФГУП «ЦЭНКИ „Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В. П. Бармина» подписали договор на изготовление оборудования для космодрома «Восточный». «Тяжмаш» был генеральным поставщиком наземного технологического оборудования.

В 2015 г. «Тяжмаш» получил заказ на проектирование кабель-заправочной башни для второй очереди космодрома «Восточный», откуда планируются пуски тяжелой ракеты-носителя «Ангара».

Теги: тяжмаш, роскосмос, лицензия, восточный

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