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Ушел из жизни экс-начальник ГСУ Самарской области Юрий Супонев

2 марта на 60-м году жизни скончался бывший заместитель начальника ГУВД по Самарской области – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции в отставке Юрий Супонев.

Юрий Супонев работал с августа 1984 года. Службу начинал с должности следователя следственного отделения Автозаводского РОВД Тольятти. С июля 1999 по июль 2011 г. занимал должность начальника Главного следственного управления при ГУВД Самарской области.

В 2013 г. Юрий Супонев был уволен из органов внутренних дел с должности начальника ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю по выслуге лет.

Прощание пройдет 4 марта с 10:00 до 12:00 в Культурном центре ГУ МВД России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 46. Похороны состоятся на кладбище «Рубёжное» (Волжский район).

Теги: юрий супонев, некролог

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