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Самарский речпорт выкупает свои акции у акционеров

АО «Порт Самара» выкупает у акционеров принадлежащие им обыкновенные именные акции компании. Совет директоров порта назначил цену выкупа, сообщает компания.

Акции номинальной стоимостью 500 рублей каждая компания выкупит по 6565,50 рублей.

В 2001 г. были размещены 72 675 акций порта на 36 млн 337 тыс. 500 рублей.

В реестре акционеров самарского речпорта 451 лицо. Основной владелец порта – АО "Самараоблавтотранс" (48,117% акций). Еще 17,1% у АО «Эйр Самара». Обе компании принадлежат минимущества Самарской области.

В сообщении не указывается объем выкупаемых акций. На покупку всех акций речпорту понадобится 477,148 млн рублей.

21 января речпорт начал размещать свои дополнительные акции. По закрытой подписке компания размещает 33 477 акций штук по их номинальной цене - 500 рублей. Стоимость допэмиссии – 16,738 млн рублей. После размещения акций уставный капитал компании должен вырасти до 53,075 млн рублей. Допэмиссию компания проводит в интересах того же минимущества Самарской области. Сделка для министерства будет неденежной.

За акции самарского речпорта минимущества расплатится объектами на территории самого речпорта:

1. Внутренние дороги и покрытия площадок, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

2. Подъездная дорога грузовых причалов, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

3. Подкрановые тыловые и прикордонные пути центрального грузового участка, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

4. Ограждение порта, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

5. Контейнерная площадка центрального грузового участка, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт.

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