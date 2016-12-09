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Куда сообщать о "черных" лесорубах

Мэрия Тольятти просит горожан сообщать о незаконной рубке деревьев на территории города.



Если вы обнаружили дровосеков в городском лесу, обратитесь в полицию по телефонам: 02; 102 (для звонка с мобильного телефона). Кроме того, о нарушителях можно сообщить в департамент городского хозяйства мэрии: (8482) 54-40-19. "По возможности зафиксируйте особые приметы злоумышленников и регистрационный номер их автомобиля", - просит мэрия.

Так, незаконные рубщики леса были пойманы в Тольятти 17 января. Им удалось спилить 21 дерево на территории Васильевского участкового лесничества. Сейчас в отношении задержанных ведется следствие, им грозит уголовная ответственность по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Теги: мэрия тольятти, лесорубы

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