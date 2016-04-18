Самарцам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве
Сегодня, 2 марта, на канале «Самара-ГИС» представитель УФНС по Самарской области ответит на вопросы:
- как проходит "Декларационная кампания" в Самарской области, в чем ее особенности и кто обязан отчитаться о полученном доходе в налоговой инспекции?
- какие изменения произошли в сфере имущественных налогов и куда обращаться, если есть вопросы?
- на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры и многодетные семьи региона, как заявить о своем праве на льготы до 1 апреля 2017 г. и какие электронные сервисы помогут это сделать, не выходя из дома?
Задать вопросы можно с 18.15 до 18.45 по телефону редакции: +7 (846) 202-11-22.
Теги: уфнс
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На ул. Мичурина откроется мобильная приемная УФНС
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