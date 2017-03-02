2 марта 2017, 15:45

В Самарской области подорожало автомобильное топливо

С 4 февраля по 1 марта в Самарской области повысились розничные цены на дизельное топливо в среднем на 0,2 – 0,5 руб./литр. Бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,1 – 0,5 руб./литр.

Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области на 1 марта:

- бензин марки АИ-80 – 31,0 – 31,3 рублей за литр;

- бензин марки АИ-92 – 34,5 – 35,3 рублей за литр;

- бензин марки АИ-95 – 37,7 – 38,5 рублей за литр;

- дизельное топливо – 36,2 – 37,8 руб. за литр.

Теги: бензин, цены

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