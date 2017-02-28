Вчера, 14:43

Мэра и главу городского округа считать тождественными

Дума Тольятти приняла решение, что наименования «мэр» и «глава городского округа» первое время после истечения полномочий действующего мэра будут считаться тождественными. Как «мэрия» и «администрация городского округа». «Это позволит избежать ступора при применении муниципальных правовых актов – они будут корректироваться не одномоментно, а по мере внесения в них и других изменений», - считают в думе.

Напомним, на публичных слушаниях 21 февраля тольяттинцы заявили, что не желают называть мэрию администрацией, а мэра – главой городского округа.

«Переименование повлечет за собой значительные расходы бюджетных средств на изготовление новых бланков, печатей, штампов, удостоверений, вывесок, табличек и др», - писала пресс-служба мэрии.

Эти «изменения не являются обоснованными», - отметили горожане. И добавили, что «…. действующие наименования "мэр" и "мэрия" являются исторически сложившимися и соответствуют закону Самарской области».

Дума же на вчерашнем заседании решила, что «для всей страны характерна тенденция к отказу от иностранной терминологии и возвращению к историческим корням. А глава городского округа – это и есть, в том числе, наши истоки. Кстати, губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин, общаясь с населением Тольятти, оперирует исключительно термином «глава городского округа». А что касается мифических затрат на смену вывесок и бланков, то расчеты и здравый смысл говорят об обратном, никто ведь не печатает бланки на десятилетия вперед».

Добавим, 12 марта истекают полномочия последнего всенародно избранного мэра Тольятти Сергея Андреева. Избрали его 18 марта 2012 г. В ноябре 2014 г. самарская губернская дума отменила всенародные выборы мэров в городах Самарской области. 18 января гордума Тольятти утвердила Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тольятти.

Теги: мэр, тольятти, дума

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