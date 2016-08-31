Vesta продают в Венгрии за 3 млн форинтов
Продажи Lada Vesta начались в Венгрии, сообщает Автостат.
Начальная стоимость седана составляет 2 млн 999 тыс. форинтов или 598,8 тыс. рублей по курсу 2 марта 2017 г.
Для европейского рынка Vesta получила несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских машинах. Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах.
Как ранее сообщал «Автостат», в январе продажи автомобилей Lada в странах Евросоюза выросли на 67,3% - до 281 авто.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
10 февраля 2017, 13:08
Vesta начали отгружать в Германию
Комментариев: 0
|СИНКО купила саратовскую клинику "Авеста"
10 января 2017, 11:46
|Венгрию предлагают исключить из ЕС
13 сентября 2016, 13:10
|Vestа добавили безопасности и комфорта
12 сентября 2016, 13:09
|АвтоВАЗ отказался от хэтчбека Vesta
31 августа 2016, 14:04
|Роскосмос выдал лицензию «Тяжмашу»
Сегодня, 17:41
|Самарский речпорт выкупает свои акции у акционеров
Сегодня, 16:58
|Долги за газ в Самарской области превысили 1 млрд рублей
Сегодня, 14:00
|СМАРТС продал последние активы "МегаФону"
Сегодня, 13:37
|МТС хотят протянуть ВОЛС в два поселка
Вчера, 16:58