Сегодня, 14:12

Vesta продают в Венгрии за 3 млн форинтов

Продажи Lada Vesta начались в Венгрии, сообщает Автостат.

Начальная стоимость седана составляет 2 млн 999 тыс. форинтов или 598,8 тыс. рублей по курсу 2 марта 2017 г.

Для европейского рынка Vesta получила несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских машинах. Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах.

Как ранее сообщал «Автостат», в январе продажи автомобилей Lada в странах Евросоюза выросли на 67,3% - до 281 авто.

Теги: венгрия, веста

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