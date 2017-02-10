Долги за газ в Самарской области превысили 1 млрд рублей
Задолженность теплоснабжающих организаций Самарской области за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара» к 1 марта превысила 1,1 млрд рублей.
Топ должников::
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МУП "ЖЭС" ( г. Сызрань) - 157,6 млн рублей;
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ОАО "Нефтегорская ТЭК" (г.Нефтегорск) - 66,4 млн рублей;
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МП "СтавропольРесурсСервис" (г. Тольятти) - 47,5 млн рублей;
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ООО "СКК" ( Сергиевский р-н )- 44,8 млн рублей;
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МУП "РЖКХ" ( Сызранский р-н) - 11,3 млн рублей;
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МУП ПОЖКХ (с.Большая Глушица) - 7 млн рублей
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ООО УК "РР-СХ"(с. Елховка) - 3,9 млн рублей.
Эти теплоснабжающее организации не расплатились еще по долгам 2016 года. Газовики намерены бороться с неплательзиками не только штрафами, но и добиваться дисквалификация руководителей компаний на срок от 2 до 3 лет.
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