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Долги за газ в Самарской области превысили 1 млрд рублей

Задолженность теплоснабжающих организаций Самарской области за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара» к 1 марта превысила 1,1 млрд рублей.

Топ должников::

МУП "ЖЭС" ( г. Сызрань) - 157,6 млн рублей; ОАО "Нефтегорская ТЭК" (г.Нефтегорск) - 66,4 млн рублей; МП "СтавропольРесурсСервис" (г. Тольятти) - 47,5 млн рублей; ООО "СКК" ( Сергиевский р-н )- 44,8 млн рублей; МУП "РЖКХ" ( Сызранский р-н) - 11,3 млн рублей; МУП ПОЖКХ (с.Большая Глушица) - 7 млн рублей ООО УК "РР-СХ"(с. Елховка) - 3,9 млн рублей.

Эти теплоснабжающее организации не расплатились еще по долгам 2016 года. Газовики намерены бороться с неплательзиками не только штрафами, но и добиваться дисквалификация руководителей компаний на срок от 2 до 3 лет.

Теги: газ, долги

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