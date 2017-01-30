В новых домах для переселенцев и сирот в Петра Дубраве влажность и плесень
Четыре многоквартирных дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области, куда переселили жильцов аварийных домов и детей-сирот, построены «с существенными нарушениями строительных норм и правил». Это выяснили эксперты ОНФ.
Подряд на строительство домов на ул. Коммунаров, д. 5а и 6а, ул. Физкультурная, д. 1а, и Восточный переулок, д. 2а. в поселке в июне 2015 г. получило ООО «Агентство по взысканию долгов». Срок исполнения контракта был нарушен, сообщает ОНФ, не называя, когда были сданы дома.
Сейчас «в квартирах новых домов фактическая температура составляет +12 градусов, высокая влажность, повсюду распространяется плесень. Эксперты ОНФ отметили, что стены не утеплены, промерзают и мокнут, в подвалах стоит вода, а на чердаке лежат сугробы снега».
По данным ОНФ, жители уже обращались в управление Роспотребнадзора, областную Госжилинспекцию, прокуратуру и другие инстанции с требованием устранить недоделки.
Но «пока план устранения нарушений региональным министерством строительства и администрацией муниципального района находится в стадии разработки».
ОНФ обещает «добиться скорейшей разработки и реализации регионального плана-графика по устранению выявленных нарушений с обязательным мониторингом общественников по оценке эффективности претензионной работы по данному контракту».
Теги: онф, петра дубрава, дома, переселенцы, сироты
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