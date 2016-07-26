Сегодня, 13:37

СМАРТС продал последние активы "МегаФону"

ПАО «МегаФон» объявил о завершении сделки по приобретению «100% голосующих акций АО «СМАРТС-Ульяновск», 100% акций АО «СМАРТС-Саранск» и 100% акций АО «СМАРТС-Пенза» у регионального оператора мобильной связи АО «СМАРТС». Об этом сообщается на официальном сайте «МегаФона».

Каждая из купленных компаний владеет правами на полосу частот 14,8 МГц в диапазоне 1800 МГц. «Приобретение позволит «МегаФону» увеличить частотный ресурс в диапазоне 1800 МГц в Республике Мордовия, Ульяновской и Пензенской областях России», - говорится в сообщении.

«Эта сделка позволит «МегаФону» эффективнее и с меньшими затратами развивать сеть LTE-1800 в Поволжье. Ранее это было невозможно из-за ограничений частотного ресурса в данных регионах. За счёт расширения полосы частот в диапазоне 1800 МГц мы сможем увеличить скорость мобильного интернета 4G и расширить зону покрытия сети, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг для наших клиентов», - прокомментировал сделку генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Оператор СМАРТС был создан в начале 1990-х годов в Самаре, в 1998 г. СМАРТС получил лицензию на стандарт GSM-1800 на территорию всего Приволжского укрупненного округа.

Несколько раз активы самарской компании в 2000-х годах пытались выкупить МТС, «Вымпелком», «Мегафон», Tele2, холдинг «Связьинвест». Но сделкам помешал корпоративный конфликт с компанией «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП), начавшийся в 2005 г. СКП претендовала на 32% акций оператора, впоследствии выяснилось, что средства на борьбу за этот пакет компания получила от АФК «Система» - основного акционера МТС.

Затем СМАРТС принял решение выделить частоты в отдельные дочерние компании и продавать их по частям. Основные активы были проданы в 2014-2015 г.г. Так, в середине 2015 г. «Мегафон» приобрел сети СМАРТС в Самарской, Астраханской и Ярославской областях и Чувашской республике за 5,75 млрд руб.

Angentro Trading & Investments Ltd. Геннадия Кирюшина и «Сигма капитал партнерс» Леонида Маевского заключили мировое соглашение в марте прошлого года. За отказ СКП от прав требований к СМАРТС, обеспеченных акциями сотовой группы, Кирюшин заплатил в общей сложности 359 млн рублей.

Осенью 2016 г. «Телеком-Поволжье» (входит в группу МТС) приобрел дочернюю компанию поволжского оператора СМАРТС в Йошкар-Оле.

Тогда же МТС отказалась от приобретения трех остальных компаний («дочки» СМАРТС в Ульяновске, Саранске и Пензе), вокруг которых вела тяжбу со СМАРТС. Сумма сделки по продаже «СМАРТС – Йошкар-Ола» составила всего 41 млн рублей, включая сумму чистого долга компании в 27,7 млн рублей.

Теги: мегафон, смартс

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.