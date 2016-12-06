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Жителей аварийных домов Волжского района переселят в Смышляевку

Администрация Волжского района Самарской области будет участвовать в долевом строительстве 5-тиэтажного дома в «Кошелев-проекте» (п. Смышляева). Администрация объявила электронный аукцион. Начальная цена – 209,318 млн рублей (деньги областного и районного бюджетов). Строителя планируют назвать 23 марта.

В документации говорится: «Строительство осуществляется на участке сущест¬вующей застройки 1-2-этажными домами, с надзем¬ными сетями электро- тепло- и газоснабжения, с системой канализации с выгребными ямами. В непосредственной близости от участка застройки расположена действующая квартальная котельная. Участок расположен в зоне действия ограничений аэродромов «Смышляевка» и «Безымянка».

Купить в муниципальную собственность администрация Волжского района планирует 128 квартир (общая площадь - 6130,1 кв. м, жилая - 3777,29 кв. м). Получить их власти планирует до 25 декабря. Переселить в новые квартиры с чистовой отделкой планируют жителей аварийного и ветхого жилья, а также детей сирот. Для последних подрядчик должен предусмотреть однокомнатные квартиры площадью не менее 33 кв. м.

Кроме жилья, подрядчик должен благоустроить территорию вокруг дома - сделать проезды, дорожки, газоны. А также установить там малые архитектурные формы и оборудовать спортплощадку и площадку для сушки белья.

Теги: волжский район, долевое строительство, кошелев-проект, аварийное жилье. сироты, смышляевка

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