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В помощь больным детям в Самаре собрали 1 млн рублей

На благотворительном аукционе, который прошел 1 марта в театре "Самарская площадь", детям с онкогематологическими заболеваниями собрали 1 млн рублей. 

На аукцион было выставлено 20 лотов. Среди них - картины, куклы и игрушки ручной работы, выполненных самарцами с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом году на аналогичном аукционе было собрано более 480 тыс. рублей. Их направили в поддержку 6 детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении Детской клинической больницы №1, сообщает администрация Самары.

 

 

Теги: благотворительность, аукцион

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