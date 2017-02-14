В помощь больным детям в Самаре собрали 1 млн рублей
На благотворительном аукционе, который прошел 1 марта в театре "Самарская площадь", детям с онкогематологическими заболеваниями собрали 1 млн рублей.
На аукцион было выставлено 20 лотов. Среди них - картины, куклы и игрушки ручной работы, выполненных самарцами с ограниченными возможностями здоровья.
В прошлом году на аналогичном аукционе было собрано более 480 тыс. рублей. Их направили в поддержку 6 детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении Детской клинической больницы №1, сообщает администрация Самары.
Теги: благотворительность, аукцион
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В Самаре пройдет благотворительный аукцион
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