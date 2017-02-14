Сегодня, 12:15

В помощь больным детям в Самаре собрали 1 млн рублей

На благотворительном аукционе, который прошел 1 марта в театре "Самарская площадь", детям с онкогематологическими заболеваниями собрали 1 млн рублей.

На аукцион было выставлено 20 лотов. Среди них - картины, куклы и игрушки ручной работы, выполненных самарцами с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом году на аналогичном аукционе было собрано более 480 тыс. рублей. Их направили в поддержку 6 детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении Детской клинической больницы №1, сообщает администрация Самары.

Теги: благотворительность, аукцион

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.