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"Крылья Советов" потратят 3 млн рублей на 2 матча в Уфе

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ЗАО ПФК «Крылья Советов»(основной собственник – Самарская область) провел пять закупок у единственного поставщика на 3 млн рублей для организации двух матчей в Уфе 5 и 11 марта.

Четыре тендера относятся к организации матча 5 марта с «Локомотивом». Самая дорогая закупка – 1,69 млн рублей – аренда уфимского стадиона «Нефтяник» и сопутствующие услуги. Договор заключен 1 марта с Автономной некоммерческой организацией «Футбольный клуб «УФА» Республика Башкортостан.

Исполнитель обязуется:

- предоставить футбольное поле № 1, трибуны для зрителей, VIP-трибуны;

- все помещения, необходимые для проведения тренировок и матча согласно Регламенту Чемпионата России по футболу, в том числе, общественные туалеты, помещения для официальных лиц, медицинский кабинет, помещение для пресс – конференции и др.;

- предоставить места для стоянки автобусов команд и транспорта основного вещателя, места для размещения рекламы, теле – и видеоаппаратуры, места для проведения интервью, места для размещения машин скорой помощи и пожарной машины;

- предоставить макет футбольного поля;

- предоставить автобус для основного состава клуба-гостя, отвечающий требованиям Регламента;

обеспечить беспрепятственный доступ работников заказчика на территорию стадиона до и после времени проведения матча, в том числе, для размещения рекламных материалов;

- произвести монтаж и демонтаж рекламных баннеров, предоставленных заказчиком;

- обеспечить работу на стадионе медицинского пункта, организовать работу камеры хранения для зрителей;

- предоставить грузопассажирский микроавтобус и пассажирский микроавтобус для администрации клуба-гостя;

- предоставить судейскую комнату; помещения для инспектора, оформления протокола, взятия проб допингконтроля во время проведения официальных матчей и т.д.

27 февраля самарский клуб заключил два договора с ООО «Планета Крылья» (турагентство). Поставщик обязуется доставить на самолете «команды основного состава» ПФК «Крылья Советов» 4 марта из Москвы в Уфу. За 457 тыс. рублей.

5 марта 35 человек самарской команды полетят из Уфы в Москву. Начальная стоимость контракта составляла 300 тыс. рублей, итоговая – 221 тыс. рублей.

1 марта 36 членов самарской футбольной команды «Крылья Советов» улетели в Москву. Услуги турагентсва "Планета Крыльев" обошлись в 259 550 рублей. Начальная стоимость услуг, в которую «Крылья Советов» оценили авиаперевозку команды, составляла 300 000 рублей. В столицу самарцы полетели для тренировки на искусственном поле перед игрой с «Локомотивом». Игра должна была состояться в Самаре, но подвел газон на «Металлурге». Матч назначен на 5 марта.

Также 27 февраля прошла закупка у той же «Планеты Крыльев», которая должна перевезти самарскую команду (37 человек) по маршруту Москва-Уфа-Москва 10 и 11 марта. Общая сумма двух перелетов – 468 тыс. рублей. Начальная цена контракта осталась неизменной.

Добавим, что на 11 марта назначен матч «Крыльев Советов» с «Уфой».

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