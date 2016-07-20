Завтра будут принимать заявления от охотников
Завтра, 3 марта, с 9.00 департамент охоты и рыболовства Самарской области начнет принимать заявления от физических лиц на выдачу разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи в весенний период охоты с 8 по 17 апреля в общедоступных охотничьих угодьях Самарской области.
Заявления принимают через региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области, многофункциональные центры Самарской области, также по адресам:
- для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171;
- для личных обращений жителей г. Самары и Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, каб. 208;
- для всех жителей Самарской области у специалистов департамента в муниципальных районах по месту расположения общедоступных охотничьих угодий.
Госпошлина за предоставление разрешения на добычу охотничьих ресурсов - 650 рублей.
Теги: охота
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