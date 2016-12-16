На ул. Аэродромной,40 могут закрыть офисный центр
Самарцев просят высказаться по поводу смены зонирования земельного участка под зданием на ул. Аэродромной, 40.
Земельный участок площадью 6623,1 кв. м для использования под заведение среднего специального образования хотят перевести из зон ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) в зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного значения).
По данным 2ГИС, там сейчас находится офисный центр, в котором работет 31 организация. В их числе: Государственная инспекция Гостехнадзора по Самаре и Новокуйбышевску и Самарская объединенная техническая школа ДОСААФ России.
Предложения и замечания горожане могут предоставить до 10 апреля в департамент градостроительства, кабинет 416.
График работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30.
Почтовый адрес: 443100, г.Самара, ул.Галактионовская, 132.
Адрес электронной почты: dgs@samadm.ru
Телефон для справок: 8 (846) 242-03-49
Теги: публичные слушания, аэродромная
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