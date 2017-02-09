Владельцев магазинов и салонов в жилых домах будут считать самовольщиками
Собственники нежилых помещений теперь должны заключать договоры на водоснабжение и водоотведение напрямую с ресурсоснабжающей организацией, сообщают СКС.
«В Самаре редко можно встретить многоквартирный жилой дом без каких-либо магазинов или салонов на первом этаже. С 1 января 2017 года Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 утверждён новый порядок оплаты за ресурсы в таких помещениях: нежилые помещения, находящиеся в МКД, переходят на прямые расчёты с ресурсоснабжающими организациями».
Теперь УК, ТСЖ, ЖСК обязаны предоставить данные о собственниках всех нежилых помещений в многоквартирных домах поставщикам ресурсов, а также направить предпринимателям уведомления о необходимости заключить прямые договоры с ресурсниками.
Если не будет письменного договора на услуги водоснабжения и водоотведения между собственником нежилого помещения и «Самарскими коммунальными системами», «плата за воду и стоки будет начисляться расчётными способами по пропускной способности, как для самовольщиков», - предупреждают СКС.
Теги: скс, самовольщики, многоквартирнеы дома
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