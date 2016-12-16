Сегодня, 09:39

В Самаре хотят отдать 4 участка берега Волги под садоводство

Администрация Самары объявила публичные слушания в форме сбора мнений горожан по поводу внесения изменения в Правила застройки и землепользования.

В частности рассматриваются 4 заявки по переводу береговой зоны Волги в зону садовых участков в Кировском районе Самары:

- земельный участок площадью 493 кв.м для использования под садоводство по адресу: ДНТ «Береговое», улица Берег реки Волга, участок 49. Требуется изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреационных территорий) на зону Р-5;

- земельный участок площадью 504,43 кв.м для использования под садоводство по адресу: Берег реки Волга, участок 42а. Требуется изменение частей зон Р-1 (зона центра рекреационных территорий) и Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на зону Р-5;

- участок площадью 335 кв.м для использования под садоводство по адресу: Берег реки Волга, дом 79, требуется изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);

- участок площадью 503 кв.м под садоводство по адресу: Берег реки Волга, участок № 60 б, требуется изменение части зоны Р-2 (зона парков бульваров, набережных) на зону Р-5.

Предложения и замечания горожане могут предоставить до 10 апреля в письменном виде по почте, лично или в электронном виде в департамент градостроительства, кабинет 416.

График работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30, выходные - суббота, воскресенье.

Почтовый адрес: 443100, г.Самара, ул.Галактионовская, 132.

Адрес электронной почты: dgs@samadm.ru

Телефон для справок: 8 (846) 242-03-49.

Теги: берег волги, садоводство, публичные слушания

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.