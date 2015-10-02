Сегодня, 17:29

График театральных автобусов на март

Транспортный оператор Самары опубликовал расписание театральных автобусов на март.

Около театра драмы после вечерних спектаклей самарцев будут ожидать автобусы №№ 1, 2, 34, 47.

Место подачи автобусов — по ул. Фрунзе на пересечении с ул. Шостаковича.

Время подачи автобусов:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс



1

2

20:45 3

21:15 4

20:00 5

20:00 6

7

21:50 8

20:50 9

21:00 10

20:30 11

20:10 12

20:40 13

14

20:00 15

20:35 16

20:40 17

20:00 18

21:00 19

21:00 20

21:10 21

20:40 22

21:00 23

20:30 24

21:00 25

20:50 26

20:30 27

28

20:40 29

20:50 30

20:10 31

21:15

После спектаклей в театре оперы и балета маршруты 1, 2, 34, 47 будут ожидать зрителей на пл. Куйбышева со стороны ул. Красноармейской.

Время подачи автобусов:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс



1

2

21:30 3

4

21:30 5

21:30 6

7

21:45 8

9

10

22:00 11

12

21:10 13

14

15

21:40 16

17

20:15 18

19

21:10 20

21

22

21:20 23

20:40 24

25

21:10 26

22:10 27

28

29

21:30 30



Теги: театральные автобусы

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