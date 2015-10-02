График театральных автобусов на март
Транспортный оператор Самары опубликовал расписание театральных автобусов на март.
Около театра драмы после вечерних спектаклей самарцев будут ожидать автобусы №№ 1, 2, 34, 47.
Место подачи автобусов — по ул. Фрунзе на пересечении с ул. Шостаковича.
Время подачи автобусов:
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
20:45
|3
21:15
|4
20:00
|5
20:00
|6
|7
21:50
|8
20:50
|9
21:00
|10
20:30
|11
20:10
|12
20:40
|13
|14
20:00
|15
20:35
|16
20:40
|17
20:00
|18
21:00
|19
21:00
|20
21:10
|21
20:40
|22
21:00
|23
20:30
|24
21:00
|25
20:50
|26
20:30
|27
|28
20:40
|29
20:50
|30
20:10
|31
21:15
После спектаклей в театре оперы и балета маршруты 1, 2, 34, 47 будут ожидать зрителей на пл. Куйбышева со стороны ул. Красноармейской.
Время подачи автобусов:
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
21:30
|3
|4
21:30
|5
21:30
|6
|7
21:45
|8
|9
|10
22:00
|11
|12
21:10
|13
|14
|15
21:40
|16
|17
20:15
|18
|19
21:10
|20
|21
|22
21:20
|23
20:40
|24
|25
21:10
|26
22:10
|27
|28
|29
21:30
|30
Теги: театральные автобусы
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31 января 2017, 16:38
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