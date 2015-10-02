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График театральных автобусов на март

Транспортный оператор Самары опубликовал расписание театральных автобусов на март.

Около театра драмы после вечерних спектаклей самарцев будут ожидать автобусы №№ 1, 2, 34, 47.

Место подачи автобусов — по ул. Фрунзе на пересечении с ул. Шостаковича.

Время подачи автобусов:

 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 
 
 1
2
20:45
 3
21:15
 4
20:00
 5
20:00
6
 
 7
21:50
 8
20:50
 9
21:00
 10
20:30
 11
20:10
 12
20:40
13
 
 14
20:00
 15
20:35
 16
20:40
 17
20:00
 18
21:00
 19
21:00
20
21:10
 21
20:40
 22
21:00
 23
20:30
 24
21:00
 25
20:50
 26
20:30
27
 
 28
20:40
 29
20:50
 30
20:10
 31
21:15

После спектаклей в театре оперы и балета маршруты 1, 2, 34, 47 будут ожидать зрителей на пл. Куйбышева со стороны ул. Красноармейской.

Время подачи автобусов:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс


 
 1
 
 2
21:30
 3
 
 4
21:30
 5
21:30
6
 
 7
21:45
 8
 
 9
 
 10
22:00
 11
 
 12
21:10
13
 
 14
 
 15
21:40
 16
 
 17
20:15
 18
 
 19
21:10
20
 
 21
 
 22
21:20
 23
20:40
 24
 
 25
21:10
 26
22:10
27
 
 28
 
 29
21:30
 30
 

Теги: театральные автобусы

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