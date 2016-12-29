В Самаре подготовят 2500 контролеров-распорядителей
В Самаре набирают команду из 2500 контролеров-распорядителей для работы на объектах ЧМ-2018.
"Наша команда подготовит Вас по международным требованиям. После обучения вы получите удостоверение, которое подтвердит вашу квалификацию и даст право на участие при проведении официальных спортивных мероприятий на территории РФ", - сообщила пресс-служба "Крыльев Советов". Удостоверение выдает ООО "Российский футбольный союз".
Требования:
• российское гражданство;
• возраст от 18 лет (на 1 июня 2018 г.);
• законченное среднее образование;
• умение работать в команде;
• аккуратный внешний вид;
• отсутствие судимости, пирсинга и татуировок на открытых местах.
Обращаться по адресу: ул. Ново-Вокзальная, 116, оф.224; ул. Никитинская, 30.
Телефоны: (846) 310-02-86, 8 (919) 807-10-29, 8 (927) 260-09-97, 8 (903) 301-08-70 8 (962) 606-69-99. E-mail: umcsao@mail.ru
Теги: чм-2018, контролеры
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