Вчера, 17:49

В Самаре подготовят 2500 контролеров-распорядителей

В Самаре набирают команду из 2500 контролеров-распорядителей для работы на объектах ЧМ-2018.

"Наша команда подготовит Вас по международным требованиям. После обучения вы получите удостоверение, которое подтвердит вашу квалификацию и даст право на участие при проведении официальных спортивных мероприятий на территории РФ", - сообщила пресс-служба "Крыльев Советов". Удостоверение выдает ООО "Российский футбольный союз".

Требования:

• российское гражданство;

• возраст от 18 лет (на 1 июня 2018 г.);

• законченное среднее образование;

• умение работать в команде;

• аккуратный внешний вид;

• отсутствие судимости, пирсинга и татуировок на открытых местах.

Обращаться по адресу: ул. Ново-Вокзальная, 116, оф.224; ул. Никитинская, 30.

Телефоны: (846) 310-02-86, 8 (919) 807-10-29, 8 (927) 260-09-97, 8 (903) 301-08-70 8 (962) 606-69-99. E-mail: umcsao@mail.ru

Теги: чм-2018, контролеры

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