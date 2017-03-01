1 марта 2017, 18:10

В Самаре начался ямочный ремонт дорог

Администрация Самары объявила о начале аварийно-ямочного ремонта дорог в городе. При этом сообщила, что уже отремонтировано 2,5 тыс.кв. м дорог. «Устранение дефектов дорожного покрытия литым асфальтобетоном произведено на улицах Дзержинского, Партизанская, Ново-Вокзальная, Грозненская, Чапаевская, Матросова, Физкультурная», - сообщает пресс-служба города.

Ямочный ремонт обещают продолжить в марте и апреле во всех районах, и «охватить» им 36 700 кв. м дорожного полотна.

Сейчас, сообщает горадминистрация, бригады работают в 8-ми районах.

Запланированы к работе улицы Агибалова, Спортивная, Алма-Атинская, Карла Маркса, Солнечная, Шверника, 6 просека и др.

После ямочного ремонта дороги начнут ремонтировать «картами» (протяженностью до 100 погонных метров). А потом - большими «картами» (протяженностью свыше 100 погонных метров). Тогда же (сроки не называются) начнется и комплексный ремонт «ряда самарских улиц, который начался в прошлом году, а также новых объектов».

Теги: ремонт дорог, самара

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