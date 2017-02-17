Вчера, 17:40

«Крылья Советов» уехали в Москву ради тренировки и проживания в «Шератоне»

«Крылья Советов» начали в Москве подготовку к матчу с «Локомотивом». Игра должна была состояться в Самаре, но подвел газон на «Металлурге». Матч назначен на 5 марта.

«Незначительные изменения в подготовке произошли. Будем готовиться в Москве на искусственном поле хорошего качества на стадионе "Родина", — цитирует sport-express.ru главного тренера самарцев Вадима Скрипченко. — Проживать в гостинице "Шератон", что позволит быстро добираться на транспорте. В этом отношении руководство пошло нам навстречу и создало оптимальные условия в сложившейся ситуации, когда не готово поле "Металлурга".

Напомним, сегодня, 1 марта, 36 членов самарской футбольной команды «Крылья Советов» улетело в Москву. Услуги турагентсва "Планета Крыльев" обошлись в 259 550 рублей. Начальная стоимость услуг, в которую «Крылья Советов» оценили авиаперевозку команды, составляла 300 000 рублей.

Теги: крылья советов, скрипченко, москва

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