Главное за сегодня: 
За окном: -5, завтра: -7
 Сегодня, 17:21 
Рейтинг: 1 1
В Тольятти компенсации на ЖКУ получили 60% льготников, в Самаре – 2,2%

В Тольятти в январе компенсационные выплаты на оплату услуг ЖКХ получили 64 273 горожан (60% всех льготников), в феврале - (66%), сообщает мэрия.  По ее данным, в целом по Самарской области выплаты в январе получили 28% льготников, в Самаре – всего 2,2%.

В конце декабря прошлого года единовременные выплаты, которые в области получали 550 тыс. человек, заменили компенсациями. Назначать компенсации будут автоматически – без заявлений от граждан, – обещало облправительство. - На основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков ЖКУ.

Сначала обещали, что выплаты должны начаться после 15 января. Затем перенесли на срок  с 10 по 25 февраля. Тогда же администрация Отрадного сообщила со ссылкой на председателя правительства Александра Нефедова, что срок выплат перенесли на  март. 

 

Теги: компенсации, тольятти, самара, самарская область

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios