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В Тольятти компенсации на ЖКУ получили 60% льготников, в Самаре – 2,2%

В Тольятти в январе компенсационные выплаты на оплату услуг ЖКХ получили 64 273 горожан (60% всех льготников), в феврале - (66%), сообщает мэрия. По ее данным, в целом по Самарской области выплаты в январе получили 28% льготников, в Самаре – всего 2,2%.

В конце декабря прошлого года единовременные выплаты, которые в области получали 550 тыс. человек, заменили компенсациями. Назначать компенсации будут автоматически – без заявлений от граждан, – обещало облправительство. - На основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков ЖКУ.

Сначала обещали, что выплаты должны начаться после 15 января. Затем перенесли на срок с 10 по 25 февраля. Тогда же администрация Отрадного сообщила со ссылкой на председателя правительства Александра Нефедова, что срок выплат перенесли на март.

Теги: компенсации, тольятти, самара, самарская область

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