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МТС хотят протянуть ВОЛС в два поселка
МТС хотят протянуть ВОЛС в два поселка
Администрация Самары выдала разрешение ПАО «МТС» на подготовку документации по планировке территории для размещения волоконно-оптической линии связи на участке "Красный Яр -Тольятти" с отводами в п.г.т. Волжский и п.г.т. Прибрежный.
Документация должна быть готова за 12 месяцев.
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