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МТС хотят протянуть ВОЛС в два поселка

Администрация Самары выдала разрешение ПАО «МТС» на подготовку документации по планировке территории для размещения волоконно-оптической линии связи на участке "Красный Яр -Тольятти" с отводами в  п.г.т. Волжский  и п.г.т. Прибрежный.

Документация должна быть готова за 12 месяцев.

 

Теги: мтс, волс

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