Сегодня, 16:42

В Музее модерна откроется "Взрыв"

Выставка "Взрыв" откроется в Музее Модерна 2 марта. Она посвящена высказываниям современников революции 1917 г.



"Уникальность выставки заключается в том, что она будет проходить в течение всего 2017 г., изменяя свое содержание, синхронизируясь с событиями 1917 г., меняя свое архитектурное решение, и вбирая в себя новые экспонаты и идейные пласты", - пишут организаторы.

В октябре выставка займет весь подвал Музея Модерна и включит в себя полную экспозицию, посвященную событиям 1917 г.



Начало - в 19:00.

На открытие вход свободный.



Потом билет будет стоить 50 рублей.

Теги: музей модерна, выставка, революция

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