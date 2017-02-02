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В Музее модерна откроется "Взрыв"

Выставка "Взрыв" откроется в Музее Модерна 2 марта. Она посвящена высказываниям современников революции 1917 г.

"Уникальность выставки заключается в том, что она будет проходить в течение всего 2017 г., изменяя свое содержание, синхронизируясь с событиями 1917 г., меняя свое архитектурное решение, и вбирая в себя новые экспонаты и идейные пласты", - пишут организаторы.

В октябре выставка займет весь подвал Музея Модерна и включит в себя полную экспозицию, посвященную событиям 1917 г.

Начало -  в 19:00.
На открытие вход свободный.

Потом билет будет стоить 50 рублей.

Теги: музей модерна, выставка, революция

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