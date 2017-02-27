Трибун к майским праздникам в Самаре будет втрое меньше
Трибуны на 5198 посадочных мест и двух вышек для оператора на пл. Куйбышева в Самаре к майским праздникам установят, а затем разберут за 11,5 млн рублей. Подрядчика выберут на электронном аукционе 23 марта.
Кроме монтажа-демонтажа, подрядчик должен трижды проводить влажную уборку на трибунах, а также охранять конструкции с 19 апреля по 20 мая.
6 марта выберут подрядчика, который привезет трибуны и вышки со склада на пл. Куйбышева, а потом вернет их обратно. Его работу оценили в 2,950 млн рублей.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на пл. Куйбышева устанавливали трибуны на 25 808 мест. И это стоило 12,5 млн рублей.
Теги: трибуны, самара, плозадь куйбышева
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