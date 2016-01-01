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Радио «Шансон» «переехало» на другую волну
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Радио «Шансон» «переехало» на другую волну
Радиостанция «Шансон» поменяла частоту вещания в Самаре, с 1 марта станцию можно услышать на волне 91.5 fm. Смену частоты радиостанции связана с решением федеральной дирекции радиостанции, котораяпоменяла партнера в Самаре. Предполагается, что благодаря смене увеличится охват аудитории.
На прежней частоте «Шансона» -101,0 fm - с сегодняшнего дня начало вещание радио «Такси ФМ».
Теги: радио шансон
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