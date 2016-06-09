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В Самаре откроется визовый центр Испании

Генеральное Консульство Испании сообщило об открытии в Самаре визового центра. Он появится по адресу: ул. Партизанская, 86, бизнес-центр «Партизан». Открытие намечено на 3 марта.

Также визовые центры откроются в Краснодаре, Саратове, Перми, Красноярске, Нижнем Новгороде, Воронеже и Уфе.

Напомним, визы в Испанию в Самаре перестали выдавать в октябре прошлого года. После 11 октября для получения испанской визы необходимо было обращаться в посольство страны в Москве или генконсульство в Санкт-Петербурге.

Теги: испания, визовый центр

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