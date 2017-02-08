В Самаре и области снизилась заболеваемость ОРВИ на 30%
За неделю с 20 по 26 февраля в Самарской области зарегистрировано 10 995 случаев ОРВИ, 5035 случаев - в Самаре.
"В целом по состоянию на 27 февраля заболеваемость ОРВИ регистрируется на неэпидемическом уровне. За прошедшую неделю превышения недельных эпидемических порогов ни в одной возрастной группе не отмечалось", - сообщает смаарское управление Роспотребнадзора.
По сравнению с предыдущей неделей снижение заболеваемости по Самарской области и по Самаре составило 32,6% и 30,9% соответственно.
Образовательный процесс был частично приостановлен в 30-ти классах 13-ти школ и 2-х группах 2-х дошкольных учреждений.
Теги: орви, роспотребнадзор
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