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В Самаре и области снизилась заболеваемость ОРВИ на 30%

За неделю с 20 по 26 февраля в Самарской области зарегистрировано  10 995 случаев ОРВИ, 5035 случаев - в Самаре.

"В целом по состоянию на 27 февраля заболеваемость ОРВИ регистрируется на неэпидемическом уровне. За прошедшую неделю превышения недельных эпидемических порогов ни в одной возрастной группе не отмечалось", - сообщает смаарское управление Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей снижение заболеваемости по Самарской области и по Самаре составило 32,6% и 30,9% соответственно.

Образовательный процесс был частично приостановлен в 30-ти классах 13-ти школ и 2-х группах 2-х дошкольных учреждений.

Теги: орви, роспотребнадзор

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