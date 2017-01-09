Сегодня, 13:20

В Самаре только одно официальное коллекторское агентство

В Самаре получило свидетельство первое в регионе официальное коллекторское агентство, сообщает пресс-служба самарского управления Федеральной службы судебных приставов.

«Установлено, что ООО «Легал Коллекшн» соответствует требованиям, установленным Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату и просроченной задолженности», - говорится в сообщении УФССП.

ООО внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Если коллекторы будут нарушать установленные законом требований, граждане могут обратиться в службу судебных приставов с жалобой.

Жаловаться можно по адресу: Самара, ул. Урицкого, 17, т.8 (846) 266-38-68.

Теги: приставы, коллекторское агентство

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