В селе Узюково отремонтируют здание школы
До 30 августа в селе Узюково Ставропольского района Самарской области должны капитально отремонтировать среднюю школу (ул. Школьная, 1). Подрядчика должны выбрать 16 марта.
Начальная стоимость электронного аукциона – 28,893 млн рублей. Деньги выделяются из бюджетов Самарской области и Ставропольского района.
Подрядчик должен будет утеплить и отремонтировать фасад школы, облицевав его керамогранитной плиткой. А также построить огражденную спортплощадку, где будут яма для прыжков, баскетбольные щиты, волейбольная площадка и место для занятий большим и настольным теннисом.
Теги: узюково, ставропольский район, школа, спортплощадка, ремонт
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