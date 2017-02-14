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В селе Узюково отремонтируют здание школы

До 30 августа в селе Узюково Ставропольского района Самарской области должны капитально отремонтировать среднюю школу (ул. Школьная, 1). Подрядчика должны выбрать 16 марта.

Начальная стоимость электронного аукциона – 28,893 млн рублей. Деньги выделяются из бюджетов Самарской области и Ставропольского района.

Подрядчик должен будет утеплить и отремонтировать фасад школы, облицевав его керамогранитной плиткой. А также построить огражденную спортплощадку, где будут яма для прыжков, баскетбольные щиты, волейбольная площадка и место для занятий большим и настольным теннисом.  

Теги: узюково, ставропольский район, школа, спортплощадка, ремонт

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