27 февраля 2017, 11:45

Увеличение коммерческой скорости бурения обеспечивает «Самаранефтегазу» рост добычи

В январе АО «Самаранефтегаз» увеличило коммерческую скорость эксплуатационного бурения на 11% - до 1518 метров на станко-месяц. Год назад этот показатель составлял 1364 метров, а в 2015 г. - 1310.

Бурение скважин в Самарской области зачастую осложняется тем, что они находятся в последней стадии разработки. Пример - Кулешовское месторождение, расположенное на территории Богатовского, Алексеевского, Борского и Нефтегорского районов области. Месторождение открыто в 1959 г., введено в разработку в 1960 г. Это одно из крупнейших многопластовых месторождений в Самарской области. Нефть здесь добывают на 149 скважинах. В 2016 г. на месторождении добыто около 1,2 млн тонн нефти. По состоянию на 1 февраля накопленная добыча нефти в целом по месторождению - более 106,6 млн тонн.

При бурении эксплуатационной скважины №122 Кулешовского месторождения в Алексеевском районе ООО «РН-Бурение» (входит в «Роснефть») применяет современную буровую установку для бурения глубоких скважин (проектная глубина скважины – более 3,8 км) и оснащенную верхним силовым приводом.

У таких установок более высокая скорость во время бурения, спуско-подъемных операций, а также высокий уровень безопасности и надежности. Работа с помощью этой установки помогает ускорить процесс и минимизировать возможные риски, при наличии разного рода осложнений на 15%-25%, а также сокращает срок бурения скважины.

Для справки

АО «Самаранефтегаз» - дочернее общество ПАО «НК «Роснефть». В 2013 году акционерное общество извлекло из недр 11 млн тонн, в 2014 году – 11,2 млн тонн, в 2015 году – 11,8 млн тонн, в 2016 г. - 12,2 млн тонн нефти. Количество скважин, пробуренных в АО «Самаранефтегаз», с каждым годом растет: в 2013 г. было пробурено 49 скважин; в 2014 г. -75; в 2015-м -127 и 131 скважина – в 2016 г

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