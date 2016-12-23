Самый большой долг за тепло в Самаре - 677 тыс. рублей
На 1 марта физлица, имеющие прямые договоры с Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», задолжали за тепло 200 млн рублей. В отношении 4 тыс. самарцев дела переданы в суд. Некоторые горожане копят долги годами, "рекордсмен" должен 677 тыс. рублей. Судебные приставы наложили арест по исполнительным листам на бытовую и компьютерную технику неплательщика, а также предметы мебели.
Сейчас теплоэнергетики вместе с судебными приставами обходят должников в Промышленном районе Самары. Приставам переданы более 70 исполнительных листов в отношении злостных неплательщиков, около 200 исполнительных листов по долгам за тепло перед «ЭнергосбыТ Плюс Самара» переданы коллекторам.
Теги: энергосбыт, долги, тепло
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
20 февраля 2017, 16:32
«Спутник-Гермес» купил две прогулочные «Москвы»
Комментариев: 0
|В Новокуйбышевске прорвало тепломагистраль
6 февраля 2017, 10:18
|Два ООО в Сызрани и в Самаре задолжали работникам 7 млн рублей
3 февраля 2017, 09:39
|Жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию 1,11 млрд рублей
19 января 2017, 14:06
|Центральную отопительную котельную в Самаре закроют
23 декабря 2016, 12:01
|В Самаре и области снизилась заболеваемость ОРВИ на 30%
Сегодня, 13:33
|В Самаре только одно официальное коллекторское агентство
Сегодня, 13:20
|Новые звезды на небосклоне
Сегодня, 11:00
|С апреля начнут облагораживать три района Самары
Сегодня, 10:03
|В Самаре выберут ученика года
Вчера, 17:51