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Самый большой долг за тепло в Самаре - 677 тыс. рублей

На 1 марта физлица, имеющие прямые договоры с Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», задолжали за тепло 200 млн рублей. В отношении 4 тыс. самарцев дела переданы в суд. Некоторые горожане копят долги годами, "рекордсмен" должен 677 тыс. рублей. Судебные приставы наложили арест по исполнительным листам на бытовую и компьютерную технику неплательщика, а также предметы мебели.



Сейчас теплоэнергетики вместе с судебными приставами обходят должников в Промышленном районе Самары. Приставам переданы более 70 исполнительных листов в отношении злостных неплательщиков, около 200 исполнительных листов по долгам за тепло перед «ЭнергосбыТ Плюс Самара» переданы коллекторам.

Теги: энергосбыт, долги, тепло

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