Сегодня, 11:00

Новые звезды на небосклоне

АО «Самаранефтегаз», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», провело отборочный тур корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» среди сотрудников предприятия и их детей.

Традиционный фестиваль компании «Роснефть» проводится уже в седьмой раз и каждый год собирает большое количество участников.

Отбор проводился в следующих номинациях: «Вокал. Эстрадный», «Вокал. Народный», «Инструментальный жанр (инструментальные ансамбли и ансамбли народных инструментов)», «Хореография. Эстрадный танец (в том числе спортивный бальный танец, модерн, хип-хоп)», «Хореография. Народный танец», «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» (фокусы, иллюзион, клоунада, пародии, анимация, пантомима), а также в номинации «Отражение». Изобразительное искусство» (живопись, рисунок) и «Отражение». Фотография», в которых оценивались искусство участников фестиваля в трех возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 по 17 лет и от 18 лет и старше.

Оценивало творчество конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли: музыкант, аранжировщик, руководитель звукозаписывающей студии «Ди-Джаз» Андрей Демин; телеведущая, продюсер ТРК «СКАТ-ТНТ» Екатерина Арнольдова; фотограф газеты «Самарское обозрение», лауреат первой премии губернатора Самарской области за 2013, 2014, 2015 годы Игорь Горшков; ведущий, шоумен, директор Праздничного агентства «Альфа-Шоу» Александр Фадеев. Возглавила работу жюри педагог эстрадно-джазового вокала, фортепьяно, музыкально-лингвистического театра гимназии №1, руководитель вокальной студии «Crystal-voice», лауреат международных и всероссийских конкурсов Екатерина Масальская.

«С творчеством многих участников фестиваля знаком не первый год и вижу, что их желание участвовать и побеждать велико. Уровень мастерства конкурсантов год от года растет, наблюдается и желание прислушиваться к мнению жюри и педагогам-наставникам во время подготовки на разных этапах фестиваля. Что касается отборочного этапа этого года, есть новые интересные номера и работы. Надеюсь, и московское жюри их оценит! – прокомментировал член жюри Андрей Демин.

По результатам отборочного тура жюри отметило шесть работ в номинациях «Живопись» и «Фотография» и восемь номеров в таких номинациях, как «Вокал. Эстрадный», «Вокал. Народный», а также «Хореография. Народный танец» и Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр». Их авторам и исполнителям скоро предстоит бороться в более серьезных испытаниях зонального тура фестиваля, на который в Самару съедутся делегации двадцати дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть».

Теги: роснефть, самаранефтегаз

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