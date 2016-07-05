Как не попасться на уловки мошенников и сайтов-двойников
Самарское отделение Банка России напоминает гражданам, что не стоит вводить данные банковских карт на сомнительных сайтах.
Сайты-двойники – это сайты, адрес которых большей частью совпадает с именем уже существующего домена. Как правило, к реальному адресу добавляется один или несколько символов. Средства при перечислении уходят на карты мошенников.
Чтобы не попасть в такую ситуацию:
- внимательно проверьте адрес интернет-магазина в строке браузера и название сайта;
- если в тексте на серьезном ресурсе попадаются грамматические ошибки, логические несоответствия и прочие недочеты – это должно заставить вас задуматься над подлинностью сайта, не вводите никакие персональные данные на нем.
- нужно внимательно читать, что написано в СМС с кодом подтверждения платежа – банк четко приводит сумму покупки и название организации, выставившей счет.
-после совершения покупки через интернет сохраните информацию, подтверждающую ваш заказ.
- для оплаты покупок в интернете лучше иметь отдельную банковскую карту (так называемую «виртуальную» карту) с предельным лимитом, предназначенную только для указанной цели или «электронный кошелек». Пополняйте их тогда, когда планируете онлайн-покупку.
Теги: банк россии, мошенники
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