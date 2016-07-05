Сегодня, 17:13

Как не попасться на уловки мошенников и сайтов-двойников

Самарское отделение Банка России напоминает гражданам, что не стоит вводить данные банковских карт на сомнительных сайтах.

Сайты-двойники – это сайты, адрес которых большей частью совпадает с именем уже существующего домена. Как правило, к реальному адресу добавляется один или несколько символов. Средства при перечислении уходят на карты мошенников.

Чтобы не попасть в такую ситуацию:

- внимательно проверьте адрес интернет-магазина в строке браузера и название сайта;

- если в тексте на серьезном ресурсе попадаются грамматические ошибки, логические несоответствия и прочие недочеты – это должно заставить вас задуматься над подлинностью сайта, не вводите никакие персональные данные на нем.

- нужно внимательно читать, что написано в СМС с кодом подтверждения платежа – банк четко приводит сумму покупки и название организации, выставившей счет.

-после совершения покупки через интернет сохраните информацию, подтверждающую ваш заказ.

- для оплаты покупок в интернете лучше иметь отдельную банковскую карту (так называемую «виртуальную» карту) с предельным лимитом, предназначенную только для указанной цели или «электронный кошелек». Пополняйте их тогда, когда планируете онлайн-покупку.

Теги: банк россии, мошенники

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.