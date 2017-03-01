Ремонтировать М-5 в районе Жигулевской ГЭС будут до 30 ноября
Сегодня начался ремонт дороги федерального значения М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС, сообщает мэрия Тольятти.
До конца работ (30 ноября 2017 г.), которые будут идти круглосуточно, на трассе введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам.
А с мая параллельно с ремонтом трассы возле плотины, начнется строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе Жигулевского моря.
"Затруднений движения автомобилей в связи со стройкой транспортной развязки не предвидится", - обещает мэрия.
Ранее сообщалось, что на самой плотине планируется заменить дорожное покрытие и деформационные швы, а также сделать современную изоляцию. На подъезде к плотине щебеночно-мастичный асфальтобетон заменят на полимерно-битумный вяжущий.
Общая стоимость работ оценивается в 276 млн рублей.
Теги: ремонт, Жигулевская ГЭС, М-5, Тольятти
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