В Росреестре можно получить данные о недвижимости и правах на нее
На сайте Росреестра доступны новые сервисы, которые позволяют получить четыре вида сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщает Управление Росреестра по Самарской области.
«Это сведения о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, о содержании правоустанавливающих документов, о переходе прав на объект недвижимости, а также кадастровый план территории, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова. - Ранее на сайте Росреестра была открыта возможность получения выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и о кадастровой стоимости объектов недвижимости».
Информация, которая содержится в выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, а также в выписке о содержании правоустанавливающих документов, относится к сведениям ограниченного доступа. Такие выписки могут быть предоставлены только определенному законом кругу лиц, в том числе самим правообладателям или их представителям, государственным органам.
«Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде и при личном обращении в многофункциональный центр «Мои документы», - говорит Татьяна Титова. - За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата».
Теги: росреестр
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