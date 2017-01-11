В Самаре покажут фильм «Персональный покупатель»
2 марта клуб любителей кинематографа «Треугольник» приглашает на кинолекторий «Мировые премьеры» и российский кинодебют фильма режиссёра Оливье Ассайаса «Персональный покупатель» (Франция, Германия, триллер, 2016, 16+).
Фильм Оливье Ассайас снял по собственному сценарию. Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале-2016.
"Молодая американка Морин, переехавшая в Париж, помогает знаменитостям подбирать наряды. С миром высокой моды она на ты. Её жизнь кажется мечтой, но всё усложняет паранормальная особенность — Морин умеет общаться с призраками", - говорится в аннотации.
В фильме снимались: Кристен Стюарт, Ларс Айдингер, Сигрид Буази
Ведущий вечера - худрук «Треугольника» Роман Черкасов.
Начало - в 19:00.
Стоимость билета – 120 рублей.
Теги: треугольник, «Персональный покупатель»
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