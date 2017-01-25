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Власти региона заказали проект вертолетной площадки и пруда у "Самара Арены"

Управление капитального строительства (ГКУ «УКС») ищет подрядчика, который должен разработать проект для «строительства элементов благоустройства на территории, предназначенной для организованного доступа к стадиону во время чемпионата мира по футболу 2018 года, а также для создания инфраструктуры вокруг стадиона соответствующей уровню мировых стандартов». За это из бюджета Самарской области готовы заплатить 16 718 020 рублей.

Подрядчик должен:

- разработать проект вертолетной площадки – 1 посадочное место, ЛА – Ми-8, площадью 2,3408 Га;

- проект парковки в составе вертолетной площадки – площадью ориентировочно 480 кв.м.;

- проект подъездной дороги к вертолетной площадке – протяженностью ориентировочно 238 м, 2 полосы;

- проект благоустройства зоны высадки пассажиров из шаттлов вдоль Проезда №8;



- проект площадки для размещения объектов общественного питания – 0,6603 Га;



- проект водоема площадью 7218 кв. м, глубиной 4,0 м.

Также, как сказано в документах аукциона, размещенного на портале госзакупок, исполнитель обязан «выполнить подеревную съемку, составить дендрологический план, площадь земельного участка ориентировочно 108,3331 Га».

Рабочая документация должна быть готова через 6 месяцев с даты заключения контракта.

Исполнителя выберут 29 марта.

Проект планировки территории в районе Радиоцентра №3 в 2013 г. делало ООО «Изыскатель» по заказу ГУПИ «ТеррНИИгражданпроект» (генподрядчик). За проект областной бюджет заплатил 32,349 млн рублей.

Первый этап застройки территории (до 2018 г.), кроме возведения стадиона, подразумевал строительство 10 объектов: двух гостиниц (4-5 звезд), двух автовокзалов, вертолетной площадки, конгрессно-выставочного центра (с залом на 5000 мест, гостиницей на 200 номеров, а также крытыми и открытыми площадками для экспозиций), пожарного депо и комплекса зданий МВД.

Во втором этап застройки (до 2025 г.) проектировщик предусмотрел строительство еще 52 объектов, относящихся к проекту «Гагарин-центра».

В сентябре прошлого года выяснилось, что при проектировании участка возле стадиона к ЧМ не предусмотрели еще 17 объектов, в том числе агропарк и велотрек. Минстрой Самарской области искал подрядчика, который внесет исправления в проект планировки земельного участка около нового стадиона. Стоимость работ заказчик оценил в 2,5 млн рублей.

Теги: благоустройство, стадион, радиоцентр

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