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С апреля начнут облагораживать три района Самары

28 марта определятся подрядчики, которые будут благоустраивать три района Самары – Кировский, Красноглинский и Советский. Общая начальная цена открытого конкурса – более 70,823 млн рублей.

Из них 25 млн рублей выделит администрация Кировского района, 16,314 млн – Красноглинского, 29,508 млн рублей – Советского района.

Победители конкурса должны закончить все работы по контракту в Советском районе к 31 октября, в Кировском – к 20 декабря, в Красноглинском – к 31 декабря. Список работ во всех районах одинаковый – сбор и вывоз мусора, обрезка деревьев и кустарника, завоз чернозема на газоны и песка – в песочницы на детские площадки.

Теги: благоустройство, Самара, Кировский, красноглинский, советский

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