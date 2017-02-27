Главное за сегодня: 
За окном: -5, завтра: -7
 Сегодня, 10:03 
Рейтинг: 0 
С апреля начнут облагораживать три района Самары

28 марта определятся подрядчики, которые будут благоустраивать три района Самары – Кировский, Красноглинский и Советский. Общая начальная цена открытого конкурса – более 70,823 млн рублей. 

Из них 25 млн рублей выделит администрация Кировского района, 16,314 млн – Красноглинского, 29,508 млн рублей – Советского района. 

Победители конкурса должны закончить все работы по контракту в Советском районе к 31 октября, в Кировском – к 20 декабря, в Красноглинском – к 31 декабря. Список работ во всех районах одинаковый – сбор и вывоз мусора, обрезка деревьев и кустарника, завоз чернозема на газоны и песка – в песочницы на детские площадки.

 

Теги: благоустройство, Самара, Кировский, красноглинский, советский

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios