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За удовлетворенностью потребителей АвтоВАЗа будет следить Дмитрий Михайлов

Дмитрий Михайлов назначен вице-президентом АвтоВАЗа по качеству и удовлетворенности потребителей, сообщает пресс-центр предприятия. На этом посту он сменит Сигеру Накамура, который продолжит свою карьеру в компании «Ниссан» в Японии. Отметим, что Михайлов пришел на новую должность также из компании Nissan, где работал с 2007 г. на санкт-петербургском производстве.

«В течение 10 лет он успешно запустил в производство полного цикла восемь моделей Nissan и пять моделей Infiniti и Nissan в рамках проектов крупноузловой сборки», - сказано в сообщении АвтоВАЗа.

На АвтоВАЗе Дмитрий Михайлов продолжит работать «над развитием лучших практик Альянса в области качества и удовлетворенности потребителей на производственных площадках в Тольятти и Ижевске».

 

Теги: автоваз, михайлов

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