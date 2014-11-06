Вчера, 16:47

В Самаре ликвидируют МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»

До 1 июня в Самаре ликвидируют МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления». Постановление об этом подписал глава города. Имущество МБУ после расчета с кредиторами будет передано департаменту имущества администрации Самары. Центр занимает одну комнату на ул. Куйбышева, 103.

По данным сайта МБУ, в нем работают 20 человек, трое из них – в декретном отпуске. Руководитель МБУ – Владимир Герус.

МБУ консультировал органы общественного самоуправления, а также ТСЖ и ЖСК. МБУ работал с 2012 г.

МБУ оказывал услуги:

«создание условий для повышения уровня активности граждан во всех сферах жизни города, внедрение инновационных форм, методов и технологий участия населения в решении вопросов местного значения;

создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с товариществами собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) и органами общественной самодеятельности (ООС).

организация информационного, научно-методического обеспечения развития общественных инициатив».

И проводил «основные мероприятия:

— организационная и методическая помощь при проведении общих собраний собственников жилья МКД, в том числе по вопросам отчетов Управляющих компаний;

— семинары по вопросам содержания общего имущества МКД;

— семинары по жилищному просвещению жителей городского округа Самара;

— организационная и методическая помощь инициативным группам собственников жилья по созданию ТСЖ;

— организация эффективного взаимодействия органов МКД, ТСЖ, ЖСК и Администрации городского округа Самара".

— консультирование жителей по актуальным вопросам ЖКХ».

Теги: МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления», ликвидация

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