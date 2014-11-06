В Самаре ликвидируют МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»
До 1 июня в Самаре ликвидируют МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления». Постановление об этом подписал глава города. Имущество МБУ после расчета с кредиторами будет передано департаменту имущества администрации Самары. Центр занимает одну комнату на ул. Куйбышева, 103.
По данным сайта МБУ, в нем работают 20 человек, трое из них – в декретном отпуске. Руководитель МБУ – Владимир Герус.
МБУ консультировал органы общественного самоуправления, а также ТСЖ и ЖСК. МБУ работал с 2012 г.
МБУ оказывал услуги:
«создание условий для повышения уровня активности граждан во всех сферах жизни города, внедрение инновационных форм, методов и технологий участия населения в решении вопросов местного значения;
создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с товариществами собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) и органами общественной самодеятельности (ООС).
организация информационного, научно-методического обеспечения развития общественных инициатив».
И проводил «основные мероприятия:
— организационная и методическая помощь при проведении общих собраний собственников жилья МКД, в том числе по вопросам отчетов Управляющих компаний;
— семинары по вопросам содержания общего имущества МКД;
— семинары по жилищному просвещению жителей городского округа Самара;
— организационная и методическая помощь инициативным группам собственников жилья по созданию ТСЖ;
— организация эффективного взаимодействия органов МКД, ТСЖ, ЖСК и Администрации городского округа Самара".
— консультирование жителей по актуальным вопросам ЖКХ».
Теги: МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления», ликвидация
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