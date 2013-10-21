В Самаре пройдет юношеское автомногоборье
В Самаре 1 марта пройдет региональный этап Всероссийского зимнего чемпионата по юношескому автомногоборью.
Программа:
9.00-9.45, Регистрация участников
10.00-12.00, Соревнования «Знатоки Правил дорожного движения»
12.00-12.30, Подведение итогов судейской коллегией
12.30, Этап "Скоростное маневрирование"
12.45, Показательный заезд
12.55, Выступление специального гостя чемпионат команды «Регион 64» г.Саратов
13.00-15.30, Скоростное маневрирование автомобиля
15.30-16.00, Автослалом
16.00-16.30, Подведение итогов
16.30, Закрытие Регионального этапа Всероссийского зимнего чемпионата по юношескому автомногоборью, награждение победителей.
Адрес: Самара, 9 просека, 5 линия, д.13, СП «Юношеская автошкола».
Теги: автомногоборье
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21 октября 2013, 17:43
Чемпионат по автомногоборью
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