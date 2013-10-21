Вчера, 16:37

В Самаре пройдет юношеское автомногоборье

В Самаре 1 марта пройдет региональный этап Всероссийского зимнего чемпионата по юношескому автомногоборью.



Программа:

9.00-9.45, Регистрация участников

10.00-12.00, Соревнования «Знатоки Правил дорожного движения»

12.00-12.30, Подведение итогов судейской коллегией

12.30, Этап "Скоростное маневрирование"



12.45, Показательный заезд

12.55, Выступление специального гостя чемпионат команды «Регион 64» г.Саратов

13.00-15.30, Скоростное маневрирование автомобиля

15.30-16.00, Автослалом

16.00-16.30, Подведение итогов



16.30, Закрытие Регионального этапа Всероссийского зимнего чемпионата по юношескому автомногоборью, награждение победителей.

Адрес: Самара, 9 просека, 5 линия, д.13, СП «Юношеская автошкола».

Теги: автомногоборье

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